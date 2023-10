E’ la volta di Alessandro Basciano. Dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni, a cinque mesi dalla nascita della loro bambina, e dopo le pesanti accuse dell’ex Vippona, ecco che arriva la versione del ragazzo. Il teatro sarà sempre lo stesso, ovvero lo studio di Verissimo, che nella giornata di oggi con un post social ha annunciato la sua presenza.

Alessandro Basciano a Verissimo: la sua verità

Sabato pomeriggio, dunque, a sedere proprio di fronte a Silvia Toffanin – la stessa rimasta sconvolta dai racconti di Sophie Codegoni – ci sarà Alessandro Basciano. “Racconterà la sua versione sulla fine della storia” si legge nel post social della trasmissione di Canale 5 che anticipa la sua presenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ed a quanto pare, stando a quanto anticipato dallo stesso Basciano e dal suo avvocato, non è detto che i colpi di scena si siano esauriti con le parole di Sophie della scorsa settimana. Subito dopo l’intervista alla Codegoni era intervenuto il legale del dj commentando:

Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane.

Adesso, dunque, sarebbe arrivato il momento di Basciano e lo stesso aveva anticipato:

Sarò costretto a tirare fuori la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni […] Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti.

Vedremo quindi come e se smentirà le parole della sua ex, in quello che appare come l’inizio di una triste saga familiare dove di mezzo, purtroppo, potrebbe andarci proprio la più piccola di casa “Basciagoni”.