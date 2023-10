Sophie Codegoni, ospite de Il Mercante in Fiera insieme ad altri vip per risollevare gli ascolti traballanti di Pino Insegno, giocando ha pescato la carta delle “corna”, proprio dopo aver svelato i numerosi tradimenti di Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni “tiene” le corna al Mercante in Fiera: assurda coincidenza

Per questo motivo, quando Pino Insegno le ha chiesto: “Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?”, l’ex concorrente del Grande Fratello ha commentato: “Le corna! Perché sono scaramantiche e penso che me le terrò fino alla fine”.

Come ben sappiamo, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati anche per via dei tradimenti:

Mi ha tradito con la sua ex, ha passato due giorni a Ibiza con lei. È un manipolatore, non mi ha mai amata. Mentre partorivo è andato a dormire. Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiudere la relazione 6 giorni fa, dopo tanti sbagli che non reputavo giusti ma giustificavo.

Alessandro Basciano ha commentato: