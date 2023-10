Alessandro Basciano ha tradito Sophie Codegoni? Se l’ex Bonas di Avanti un altro ha parlato di numerosi scivoloni, mancanze e violenza verbale, sulla faccenda è intervenuta Giorgia Nicole, sorella del deejay che ha smentito le corna.

Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parlava di un reality e di alcuni comportamenti dentro al Gf finiti lì… Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono.

Sono due cose diverse, quindi di che parliamo? Tutti noi ci arrabbiamo tante volte ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato. E’ un altro argomento proprio. Ora basta scrivere ca*zate quando non si sanno le cose, giudicate sempre senza sapere la realtà.