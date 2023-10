Sophie Codegoni, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato delle numerose mancanze di Alessandro Basciano, rivelando anche un dettaglio durante il parto di Celine Blue, la loro figlia: “Ero a 7 centimetri dal parto, lui mi guarda e mi dice: ‘ti mando tua mamma, vado a riposare un po’. Poi è stato svegliato da mio padre, visto che lui continuava a dormire”.

Sophie e Basciano, spunta un video prima del parto e inizia la “caccia alle streghe”

Sui social è iniziata una caccia alle streghe alla ricerca di dettagli, incongruenze, e dichiarazioni del passato. Così, una sostenitrice di Basciano, ha postato un intervento a Casa Chi, un commento social e lo screen di un reel condiviso su TikTok dalla coppia.

Nonostante i social abbiano riportato la versione di Sophie e Basciano a Casa Chi, dove lui affermava di trovarsi “dietro” al momento del parto e di non aver visto bene, (lamentando la mancata replica della Codegoni in quella occasione), io mi faccio una domanda: chi avrebbe “perduto” di credibilità mostrando la realtà dei fatti?

Sophie ha chiaramente spiegato quanto lo abbia giustificato nel corso della loro relazione, facendosi “abbindolare” dal buono che, in quella fase dell’innamoramento, vedeva in lui.

E per quanto riguarda il reel di TikTok, credete davvero che una donna in travaglio possa passare il tempo a fare balletti? Mi pare ovvio che quel video sia stato girato prima in funzione di una successiva condivisione social.

Personalmente, anche in questa occasione, ho visto una donna innamorata che cercava di “nascondere” le mancanze del suo uomo perché “accecata” dal sentimento.

Spero che la Codegoni mantenga intatta la sua lucidità, glielo auguro di cuore.

ERO A 7 CM LUI DORMIVA 🤔😏

I POTERI DI BASCIANINO ESSERCI MENTRE DORMIVA RIUSCIRE A FARE UN REEL CON MILIONI DI VISUALIZZAZIONI E LIKE RISPONDERE A COMMENTI MENTRE DORMIVA AVEVAMO UN MAGO E NN LO SAPEVAMO🤦‍♀️ pic.twitter.com/F2PJSw9vLA — Mary 82 (@Mary8291819655) October 15, 2023