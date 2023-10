Sonia Bruganelli prende posizione sull’affaire legato alla rottura drammatica tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del Grande Fratello Vip che vedeva l’ex moglie di Bonolis seduta sulla poltrona da opinionista.

L’ex Lady Bonolis, infatti, ha preso posizione in maniera molto netta e precisa twittando questo post di una utente che afferma di essersi “sgamata” Basciano in tempi non sospetti, ecco l’immagine a seguire:

Cosa ne pensate? Nel frattempo sono tanti i volti che hanno espresso il loro punto di vista contro Alessandro Basciano difendendo Sophie Codegoni: da Guendalina Canessa a Giulio Raselli.

La nostra crisi parte momento in cui becco una chat ambigua con la sua ex. Allora gli dico che non mi fido e me ne vado a Milano. Ho avuto tante segnalazioni di tradimenti, però lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva che sono sbagliata, che non sono una brava mamma e donna. Ci sono stati tanti brutti gesti, mancanze di rispetto verbali, mi diceva “non puoi lavorare in un ambiente con tanti uomini”. Mi sono annullata, è stato il mio grande errore. Amavo prima lui e poi me stessa.

Secondo me lui non era innamorato. Fino a Venezia stavo bene, lui era un altro Alessandro, una persona che mi amava veramente. Ho iniziato a dubitare quando lui, a una serata, si è presentato sul palco con 100 rose rosse. Il giorno dopo gli ho detto “Ale basta, basta inchinarti così quando non è vero, vieni a casa da me e portami un cioccolatino. Basta con queste cose importanti quando poi a casa non mi guardi neanche”. Quando stavo partorendo, lui mi ha detto che andava a dormire. Abbiamo una bella famiglia, non ci manca niente, perché tutta questa cattiveria?