Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati per via dei numerosi tradimenti di lui e degli atteggiamenti “tossici” che avrebbe attuato nei confronti della mamma di sua figlia, la piccola Celine Blue nata appena 5 mesi fa.

Dopo lo sfogo di Sophie Codegoni ospite a Verissimo, sulla questione è intervenuto Basciano (“che l’ha detto alla mamma ed anche all’avvocato”) per chiedere il diritto di replica.

In queste ore anche Fabrizio Corona è intervenuto sulla rottura della coppia tirando in ballo Erjona Sulejmani, ex fidanzata di Alessandro prima che entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ed intanto, tra coloro che si sono espressi in merito, anche l’ex corteggiatore/tronista/tentatore Giulio Raselli che su Instagram ha scritto:

La nostra crisi parte momento in cui becco una chat ambigua con la sua ex. Allora gli dico che non mi fido e me ne vado a Milano. Ho avuto tante segnalazioni di tradimenti, però lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva che sono sbagliata, che non sono una brava mamma e donna. Ci sono stati tanti brutti gesti, mancanze di rispetto verbali, mi diceva “non puoi lavorare in un ambiente con tanti uomini”. Mi sono annullata, è stato il mio grande errore. Amavo prima lui e poi me stessa.

Secondo me lui non era innamorato. Fino a Venezia stavo bene, lui era un altro Alessandro, una persona che mi amava veramente. Ho iniziato a dubitare quando lui, a una serata, si è presentato sul palco con 100 rose rosse. Il giorno dopo gli ho detto “Ale basta, basta inchinarti così quando non è vero, vieni a casa da me e portami un cioccolatino. Basta con queste cose importanti quando poi a casa non mi guardi neanche”. Quando stavo partorendo, lui mi ha detto che andava a dormire. Abbiamo una bella famiglia, non ci manca niente, perché tutta questa cattiveria?