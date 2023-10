Basciano ha tradito Sophie con la ex fidanzata? Corona sgancia la bomba ma Erjona Sulejmani interviene

Alessandro Basciano ha tradito Sophie Codegoni con una ex fidanzata con la quale avrebbe passato tre giorni ad Ibiza inventando delle scuse per non farsi disturbare dalla mamma di sua figlia Celine Blue (nata appena cinque mesi fa).

La ex fidanzata di Basciano interviene dopo lo scoop di Corona e lo sfogo di Sophie

Il racconto di Sophie, ospite a Verissimo, è stato duro e straziante e, personalmente, non vedo per quale motivo una giovane donna dovrebbe inventarsi quella storia qualora non fosse realmente accaduta.

Tuttavia, Basciano vuole diritto di replica ed ha fatto scrivere una comunicazione al suo avvocato. Successivamente si è affidato ad un sfogo con tanto di orrore grammaticale che, sinceramente, lascia il tempo che trova.

Nel frattempo Corona, tramite il suo nuovo sito di gossip Dillinger News, ha tirato in ballo la presunta ex fidanzata con la quale Basciano si sarebbe intrattenuto ad Ibiza.

Lei, secondo l’ex re dei paparazzi, sarebbe Erjona Sulejmani. Tra i due c’era stata una breve relazione prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip terminata, si dice, per un tradimento di lei.

L’indiscrezione di Corona è stata prontamente smentita con un post Instagram della diretta interessata: