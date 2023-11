Secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo e dei suoi ospiti, quello di oggi 19 novembre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Alla conduzione del rotocalco troviamo come di consueto Silvia Toffanin. La puntata è ricca di protagonisti di primo livello pronti a raccontarsi alla padrona di casa.

Ospiti Verissimo, puntata domenica 19 novembre 2023

Tra gli ospiti di Verissimo di questa domenica 19 novembre, Silvia Toffanin incontrerà Fabio Volo, celebre scrittore, in libreria con il tredicesimo libro. Il nuovo romanzo si intitola Tutto è qui per te.

Approderà nello studio di Verissimo anche il conduttore Paolo Bonolis, pronto a tornare su Canale 5 con la nuova edizione di Ciao Darwin. Proprio al rotocalco di Canale 5 svelerà senza dubbio alcuni retroscena sul programma amatissimo.

E ancora, in studio: il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, Diletta Leotta, diventata mamma della piccola Aria e Dalila Di Lazzaro con un duro racconto di vita.

