Ospiti Verissimo, puntata sabato 18 novembre: Samantha Cristoforetti e Giselda Torresan in studio

Il sabato è pronto ad accogliere la nuova puntata di Verissimo ed i suoi numerosi ospiti. Nel pomeriggio di oggi 18 novembre, non mancheranno i protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo che si racconteranno al cospetto di Silvia Toffanin, svelando aspetti della loro vita privata e non solo.

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 18 novembre

Una carrellata di ospiti è pronta a scendere in campo nello studio di Verissimo, aprendo così il weekend in compagnia del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Quella di oggi sarà una puntata (quasi tutta) al femminile.

Per la prima volta a Verissimo, Silvia Toffanin intervista un orgoglio nazionale: l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a passeggiare nello spazio e prima donna europea a capo della Stazione Spaziale Internazionale.

Ospiti in studio anche Bobby Solo e una delle attrici di cinema, teatro e tv più apprezzate, Giuliana De Sio.

Inoltre, direttamente dal Grande Fratello, l’esperienza di Giselda Torresan, la ragazza che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua semplicità.

Infine, si racconterà l’attrice Serpil Tamur, nota per essere Azize, la “nonnina” della soap opera turca Terra Amara.