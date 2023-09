Questo sabato non mancherà il consueto appuntamento con Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. Una carrellata di ospiti di primo livello ci terrà compagnia nel pomeriggio del weekend, con i racconti e le interviste sempre cariche di retroscena ed emozioni.

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 30 settembre

Il primo appuntamento della settimana all’insegna di Verissimo vedrà tra gli ospiti di questo sabato 30 settembre la coppia di conduttori di Striscia la Notizia formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Tra gli ospiti che accoglierà Silvia Toffanin, spazio anche a Sandra Milo in vista di una toccante intervista a Sandra Milo, grande diva del cinema. E poi in studio anche Claudio Bisio, che si racconterà svelando le emozioni in occasione della sua prima volta come regista con la pellicola L’ultima volta che siamo stati bambini.

Torna lo spazio dedicato agli appassionati della soap opera turca Terra Amara con Kerem Alışık, l’attore turco che nella serie di Canale 5 interpreta il personaggio di Fekeli.

E poi ancora i neosposi Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo rivivranno i momenti più significativi delle loro recenti nozze. Infine, Isabella e Manuel si racconteranno per la gioia degli appassionati di Temptation Island.