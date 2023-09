Chi sono gli ospiti della seconda puntata del weekend di Verissimo? Domenica, 24 settembre, torna l’appuntamento con il rotocalco di Canale 5, in onda alle 16.30 e ricco come sempre di personaggi celebri pronti a raccontarsi al cospetto di Silvia Toffanin. Scopriamo insieme chi si racconterà nel pomeriggio odierno.

Ospiti Verissimo, puntata domenica 24 settembre: tutte le news

Tra gli ospiti della puntata di domenica 24 settembre all’insegna di Verissimo ci saranno l’onorevole Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti, per la prima volta insieme in tv per parlare della loro storia d’amore.

Silvia Toffanin accoglierà anche il noto conduttore Gerry Scotti, uno dei nomi più amati della tv nostrana, tra i giurati di Tu si que vales e prossimamente su Canale 5 con Io Canto Generation. Sarà in studio, con la sua storia e il suo talento, anche la cantante Anna Tatangelo.

Inoltre, tra gli ospiti di Verissimo l’ironia di Luciana Littizzetto, entrata nell’irresistibile squadra di Tù sì que vales. Infine, Paola Caruso racconterà al pubblico del programma di Canale 5, che in questi mesi ha seguito con apprensione e affetto la storia del suo piccolo Michele, come sono oggi le condizioni di salute del figlio.