E’ arrivata la tanto attesa data del debutto: torna oggi, a partire dalle ore 20.00, Che tempo che fa con i suoi numerosi ospiti. Tante le novità, a partire dal fatto che non andrà in onda su Rai3 ma su una nuova rete: il Nove. Alla conduzione della rinnovata edizione ritroveremo sempre Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tutto riconfermato, dunque, ad eccezione della terza rete Rai.

Ospiti Che tempo che fa, la prima puntata del 15 ottobre

Gli ospiti di Che tempo che fa sono come sempre di primissimo livello. Si parte stasera con la prima puntata che vedrà protagonista la Senatrice a vita Liliana Segre, per poi passare alla leggenda del calcio e uomo simbolo dell’Ucraina Andriy Shevchenko. Attesissima poi l’intervista al pluripremiato scrittore israeliano David Grossman.

Per l’ambito musicale, Stash e i The Kolors allieteranno il pubblico di Che tempo che fa con la loro hit Italodisco, triplo disco di platino in Italia e in vetta alle classifiche di diversi Paesi europei.

E poi ancora, ospiti anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giovanni Floris, nelle librerie con il suo nuovo saggio ‘L’essenziale, appunti di un lettore avventuroso’; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; il giornalista Daniele Raineri; Michele Serra.

A chiudere la serata sarà l’immancabile Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani. Ospiti della prima puntata: la Gialappa’s Band, Simona Ventura, Mago Forest e Leonardo Fabbri, Medaglia d’Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest e Stash.