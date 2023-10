Filippa Lagerback torna a Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, da stasera 15 ottobre ma sul Nove. Alla vigilia del debutto sulla nuova rete, la Lagerback si è raccontata in una lunga intervista a SuperGuidaTv in cui ha parlato della sua amicizia con Fazio e Littizzetto, ma anche del suo ruolo nel programma.

Il ruolo di Filippa Lagerback a Che tempo che fa resta quello di sempre e lei si è detta molto felice di esserci. Ecco come ha commentato nel corso dell’intervista:

Un ruolo che mi permette di assistere a un programma fantastico, conoscere ospiti incredibili e farmi conoscere a un pubblico molto vasto che mi permette di fare tante cose. Il mio ruolo in quel programma non mi sta stretto, non mi sognerei mai di condurre al posto di Fazio.

Spazio poi alla sua vita privata: Filippa è moglie di Daniele Bossari. Il loro è un amore lungo ma al tempo stesso anche molto intenso. Una figlia insieme ed un matrimonio celebrato e trasmesso in diretta tv nel 2018. Nell’intervista ha svelato il suo livello di emozione:

Ero tranquilla, l’unica ansia era il tempo. Volevamo celebrare l’amore, poi è scappata di mano ed è diventata enorme. Se dovessi sposarmi adesso lo farei con venti persone. Forse vorrei essere l’inviata per scoprire tutte le curiosità del matrimonio che non ho visto perché ho fatto tremila selfie. Devo ringraziare Enzo Miccio che ha organizzato tutto. Ogni 1° Giugno apriamo l’album e rivediamo le foto.

La Lagerback ricette la proposta di matrimonio al GF Vip, nell’edizione che vedeva Daniele Bossari concorrente:

La nostra vita è fatta di momenti che non ci rispecchiano e fuori dalle nostre abitudini. È stato bello, non è nel nostro stile ma andava bene, la ricordo con grande piacere perché seguivo la trasmissione. Mi sono divertita molto.

Tra un reality come l’Isola dei Famosi o il Grande Fratello e Ballando con le Stelle, Filippa preferisce quest’ultimo, ma in merito ha svelato un retroscena su Daniele Bossari:

Ballando mi è sempre piaciuto, l’ho sempre guardato con Stella, lei amava Ballando con le Stelline. Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi del ballerino. (ride ndr).

E se lo facessero insieme?

Sarebbe bello, ma forse è peggio se mi vede lì in diretta ballare con un altro (ride ndr). Spesso gli dico: ‘ma io ti ho lasciato fare un reality?’ Lui: ‘problemi tuoi, io non ti lascio fare Ballando’ (Ride ndr)”. L’Isola credo che sia durissimo come programma, anche se mi piacerebbe più di un GF che devi stare chiuso in casa.