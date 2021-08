Mara Venier ospite al quinto appuntamento de “Gli Incontri del Principe” – il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio – ha parlato di Domenica In lanciando pure una frecciatina a Barbara d’Urso.

Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare. E vorrei dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova.

Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello. La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid come è stato in queste due ultime edizioni ma non possiamo ignorare questo tema anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura.