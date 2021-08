Simona Ventura, in attesa di tornare in televisione con l’amica e collega Paola Perego, si è lasciata intervistare dal Fatto Quotidiano, rispondendo anche in maniera epica ad una domanda su Barbara d’Urso e Mara Venier.

Simona Ventura svela chi preferisce tra Barbara d’Urso e Mara Venier

La conduttrice piemontese ha parlato anche di Morgan ad X Factor, svelando di colpirlo spesso in maniera bonaria:

È vero, perché all’inizio di quell’ avventura non era bravino, così gli davo i tempi giusti e i consigli accanendomi sulla sua gamba. A lui mi sono dedicata molto.

E per quanto riguarda la sua preferenza tra Mara Venier e Barbara d’Urso, arriva l’epica risposta:

Tra loro due scelgo la pizza.

Diverso il suo punto di vista tra la televisione di Milly Carlucci e quella di Maria De Filippi, regine del sabato sera:

Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa.

E per quanto riguarda l’amicizia con Paola Perego, confida: