Il consigliere Rai Riccardo Laganà ha criticato Mara Venier per la sua scelta di escludere Manuel Bortuzzo da Domenica In dopo la precedente ospitata a Verissimo il giorno prima.

Manuel Bortuzzo “escluso” da Domenica In diventa un caso Rai

Molto critico verso Domenica In e, in particolare, Mara Venier, Riccardo Laganà, membro del Consiglio d’amministrazione Rai eletto dai dipendenti dell’azienda ha fatto sapere: “In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica In”.

Poi il post sui social prosegue:

La sua presenza a Domenica In sarebbe stata di promozione alla fiction in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice, poteva essere magari anche un modo per parlare di disabilità e delle tecniche che consegnano nuove speranze a chi deve programmare la propria vita dalla prospettiva della sedia a rotelle, con tutte le difficoltà di una società ancora complessivamente poco pronta alla disabilità.

Di seguito emerge la notizia del dietrofront di Mara che, come ipotizzato anche dalla rete, sarebbe stata la precedente ospitata a Verissimo:

Tutto pare sia stato ricondotto ad una mancata primazia editoriale perché il giorno prima il nuotatore è stato ospite in un salotto della concorrenza a parlare più che altro di sentimenti e precedenti amori e non della Fiction. Ma, si badi bene, è la stessa concorrenza che invece si celebra quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset o produzioni degli Over The Top, magari proprio durante Domenica in.

Nel definire quella della Venier “un’occasione persa una occasione per valorizzarla al meglio il film”, Laganà nuove una forte accusa e interviene sulla possibilità di vedere Domenica In anche in prima serata:

Sembrerebbe che per la prima serata di Domenica In sia stato richiesto un altro regista esterno, è davvero necessario? Sono state avviate le procedure al fine di verificare disponibilità interne? E l’attuale regista impegnato alla realizzazione di Domenica In non va bene? Ma il rispetto nei confronti delle professionalità interne è davvero così facilmente derogabile? e il costo di questa scelta?