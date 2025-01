Oroscopo Paolo Fox: i segni più fortunati del weekend, la classifica

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale con le sue attesissime previsioni per il weekend del 17, 18 e 19 gennaio 2025. A “I Fatti Vostri”, il noto astrologo ha stilato la classifica dei segni zodiacali, rivelando sorprese, sfide e opportunità. Chi sarà il più fortunato e chi dovrà affrontare qualche ostacolo? Scopriamo insieme!

Oroscopo Paolo Fox, Ariete: attenzione alla pazienza!

Ultimo in classifica, l’Ariete si trova sotto un cielo potente ma instabile. Le giornate di venerdì e sabato scorrono fluide, ma la domenica potrebbe riservare tensioni. Un consiglio: mantenete la calma e concedetevi del tempo per voi stessi.

Acquario: Il segno top del weekend

In cima alla classifica troviamo l’Acquario, protagonista di un weekend all’insegna dei sentimenti. Domenica sarà il momento ideale per avvicinarsi a una persona speciale, mentre Giove continua a regalare opportunità lavorative. Non lasciatevele sfuggire!

Toro: energia e amore in primo piano

Il Toro si posiziona al secondo posto, grazie a un fine settimana ricco di energia e positività. Le stelle consigliano di affrontare le questioni rimaste in sospeso e di lasciar andare chi non merita la vostra fiducia. Preparativi per un febbraio ancora più promettente.

11 – Pesci: riflessione e introspezione

Nei prossimi giorni, il segno dei Pesci sarà caratterizzato da un profondo momento di riflessione. Pensate bene a ciò che volete dire e fare. Il vostro cielo rimane favorevole, ma situazioni poco chiare potrebbero causarvi qualche agitazione. Un leggero calo di forma potrebbe farsi sentire tra oggi e domani, ma la giornata di domenica promette un recupero significativo.

10 – Sagittario: serve una svolta

Per il Sagittario, il weekend potrebbe apparire più lento del solito. Tuttavia, siete sempre pronti a trasmettere la vostra energia positiva agli altri. Se avvertite un senso di tristezza, prendetevi del tempo per analizzare ciò che non funziona nella vostra vita. Guardare le cose da una prospettiva diversa vi aiuterà a evitare errori e a trovare nuove motivazioni.

9 – Cancro: ostacoli da superare

La settimana non è iniziata nel migliore dei modi, e qualche tensione portata da Mercurio potrebbe ancora farsi sentire. State cercando di affrontare questioni importanti con figure autorevoli, ma gli ostacoli non mancano. In amore, chiarite le vostre idee e valorizzate i rapporti con Pesci, Scorpione e Leone, segni che possono portarvi energia positiva.

8 – Vergine: emozioni in primo piano

Un fine settimana interessante attende i nati sotto il segno della Vergine. La Luna nel segno vi offre un’occasione perfetta per aprirvi agli altri e condividere emozioni profonde. Non temete di esporre i vostri sentimenti. Qualche malinconia potrebbe emergere senza una causa precisa: usate questi momenti per analizzarvi con attenzione.

7 – Leone: slancio in amore

Per il Leone, la domenica porterà una ventata di passione grazie all’influsso favorevole di Venere. Approfittate di questo periodo per rafforzare una relazione esistente o per cercarne una nuova. Anche dal punto di vista lavorativo, ampliate il vostro raggio d’azione: le opportunità non mancheranno.

6 – Bilancia: recupero in arrivo

Il weekend segna un miglioramento per la Bilancia, con la Luna che domenica vi regalerà un pizzico di magia. Sul lavoro, nonostante qualche piccolo intoppo, la situazione è destinata a migliorare. In amore, però, potreste sentirvi un po’ confusi. Ritagliatevi del tempo per capire cosa desiderate davvero.

5 – Capricorno: silenzio rigenerante

Il cielo di questi giorni vi sorride, ma domenica sarà una giornata più introspettiva. Non lasciatevi scoraggiare dal silenzio: per voi è un’occasione preziosa per organizzarvi e ricaricare le energie. In amore, cercate di essere più disponibili e aperti al dialogo.

4 – Gemelli: divertimento e tensione

Le giornate di venerdì e sabato potrebbero essere segnate da qualche momento di tensione, ma la domenica sarà perfetta per il divertimento. Organizzate una cena con gli amici o concedetevi del tempo in compagnia. La Luna vi sostiene, rendendo il vostro weekend più leggero e piacevole.

3 – Scorpione: pianeti dalla vostra parte

Per lo Scorpione, il cielo è illuminato da pianeti importanti che favoriranno decisioni e scelte. Concentratevi su persone e situazioni che contano davvero. Questo è un weekend in cui non sbaglierete mosse, quindi approfittatene per dare una svolta.

