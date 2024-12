Le attese previsioni astrali di Paolo Fox con l’oroscopo per il 2025 sono finalmente arrivate. Ospite a Domenica In, su Rai 1, l’astrologo più amato dagli italiani ha illustrato con l’aiuto di grafici dettagliati l’andamento dei 12 segni zodiacali, toccando temi chiave come Amore, Lavoro e Fortuna. “Ho bisogno dei miei appunti, ho una certa età” ha scherzato prima di rivelare le sue attese predizioni.

: Dopo un inizio anno dedicato alla riflessione, l’8 giugno rappresenta un punto di svolta per nuovi progetti, con agosto che promette successi in amore.

: Febbraio, marzo e aprile porteranno novità significative in famiglia e nelle relazioni sentimentali. L’estate sarà piena di occasioni grazie a Venere in Leone.

: Nessun pianeta contrario e un anno eccezionale per i nati sotto questo segno. Agosto porterà importanti novità in amore, mentre marzo sarà un mese ricco di ispirazione.

: Inizio anno incerto per la Vergine, ma da giugno tutto cambierà. Con Giove e Saturno in aspetto favorevole, settembre e ottobre saranno i mesi migliori per il segno.

Cancro : Il 2025 segna per il Cancro un anno di riconquista, soprattutto dal punto di vista emotivo. Finalmente, le persone intorno a voi noteranno la vostra presenza e il vostro valore. Ad aprile l’amore sarà protagonista: nuovi incontri o il consolidamento di una relazione importante potrebbero essere dietro l’angolo. Sebbene vi piaccia fare finta di non aver bisogno di attenzioni, una coccola o un abbraccio vi renderanno sempre più forti. In ambito lavorativo, Giove nel segno sarà decisivo nella seconda metà dell’anno, con ottobre che si preannuncia come un mese cruciale per una svolta significativa.

Vergine : L’inizio del 2025 non sarà dei più semplici per la Vergine. La presenza di Giove dissonante porterà incertezze sia in ambito lavorativo che sentimentale, creando quella sensazione di caos che il segno fatica a tollerare. Tuttavia, a partire da giugno, il vento cambierà grazie all’arrivo di Giove e Saturno in posizione favorevole. Con il loro supporto, la Vergine potrà ritrovare ordine e stabilità, chiudendo l’anno in grande stile. Settembre e ottobre saranno mesi chiave per ottenere successi e ritrovare la serenità.

Bilancia : Dopo un 2024 protetto da un potente Giove, la Bilancia continuerà a beneficiare del suo influsso positivo fino al 2025. In ambito sentimentale, però, ci saranno delle sfide: Venere in opposizione tra gennaio e aprile potrebbe generare tensioni, soprattutto in famiglia o nei rapporti con persone del passato. L’estate sarà il vostro momento di riscatto. Luglio si prospetta un mese fortunato, con Venere e Giove che porteranno nuove occasioni. Nella seconda metà dell’anno, un progetto potrebbe lasciare spazio a dubbi, ma accettare le sfide sarà la chiave per evitare rimpianti.

Sagittario: Il 2025 inizia per il Sagittario con una fase di introspezione, ideale per riflettere sul passato. La primavera porterà attese in ambito lavorativo, ma non mancheranno soddisfazioni sentimentali. Se qualcosa non è andato come previsto nei primi mesi, la seconda metà dell’anno sarà decisiva per riscattarvi. Agosto, in particolare, segnerà un picco di successo, sia professionale che personale, regalando opportunità da non perdere. Concluderete l’anno con un bilancio positivo e tanta energia per il futuro.