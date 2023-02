A sorpresa, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto aprire il box delle domande e dare via libera alle curiosità dei suoi follower. Tante le domande incentrate sul privato del conduttore, ma molte anche quelle dedicate al reality GF Vip.

Signorini lancia delle anticipazioni e parla di Oriana

Signori ha voluto regalarci alcune anticipazioni relative alla puntata di stasera del GF Vip, che come sappiamo sarà un appuntamento eliminatorio. “Come sarà stasera? Colpi di scena in arrivo”, ha svelato il conduttore.

Alfonso ha risposto una volta per tutte anche alla possibilità di riproporre un Grande Fratello in versione Nip: “Ci penso spesso”, ha svelato, “Sarebbe una bella ventata di aria fresca”. Ed ha anche svelato come mai nei reality si rivedono sempre le stesse ‘facce note’. In tutta onestà Signorini ha confessato: “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta”.

Signorini si è espresso anche su Oriana. Un utente ha domandato: “E anche stanotte si farà a pezzi Oriana?”, ma il conduttore ha saggiamente replicato: “Il problema è che a volte Oriana si fa male da sola”. E rispetto agli atteggiamenti della venezuelana e di Onestini ha aggiunto: “Non mi piacciono la maleducazione e l’arroganza. E quest’anno abbondano”.

A tal proposta Signorini ha confermato che (purtroppo) non c’è alcuna finzione nel GF Vip e sull’ipotesi di poter entrare nella Casa come concorrente non ha avuto alcun dubbio: “Se mi piacerebbe entrare? Assolutamente no”.