Oriana Marzoli ha ritwittato un video dove prende in giro Edoardo Donnamaria che, nella Casa del Grande Fratello Vip, per via del suo atteggiamento “sottomesso” nei confronti di Antonella Fiordelisi veniva chiamato “EdoBau”.

Oriana Marzoli “sfotte” Edoardo Donnamaria e condivide un video

La seconda classificata del Grande Fratello Vip ha condiviso un video a confronto mentre “trascinava” letteralmente Edoardo Donnamaria e portava a spasso, in queste ore, il cane di Daniele Dal Moro.

Ed infatti Oriana si trova a Verona, la città del suo fidanzato, ed ha avuto modo di passare del tempo con Michela, la sorella minore di Daniele che ha fatto fin da subito il tifo per loro.

Il video condiviso dalla Marzoli, nel frattempo, sta generando anche tanto malcontento da parte degli estimatori dei Donnalisi.

Ed infatti, proprio Edoardo Donnamaria dopo aver ritrovato Antonella Fiordelisi fuori dalla Casa del GF Vip, ha messo da parte “Sparta” intera (compresa Oriana che ne faceva parte).

