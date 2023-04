I Donnalisi sono scatenatissimi anche dopo la fine del GF Vip. Mentre Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continuano a vivere il loro giovane amore non più a favor di telecamere ma di social, i loro fan continuano a seguirli e ad acclamarli. Talvolta però i gesti rischiano di essere esagerati.

Nei giorni scorsi era già successo con Antonella Fiordelisi: una sua fan si era tatuato il nome ed anche in quella occasione Edoardo Donnamaria aveva considerato il gesto “da matti”.

Adesso ci risiamo: una fan dei Donnalisi si sarebbe tatuata una strofa dell’ultima canzone di Edoardo. Donnamaria ha commentato così il gesto discutibile (video in apertura):

La mia Storia di prima non vuole essere un incitamento a tatuarsi frasi delle mie canzoni, nè il nome o altre cose. Anzi, pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere, effettivamente è una cosa che ti lascia di stucco e da un certo punto di vista fa anche piacere, però non lo fate.