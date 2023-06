Oriana Marzoli e Photoshop sfuggito di mano: l’ex del Grande Fratello Vip pubblica uno shooting un po’ too much – FOTO

Oriana Marzoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed influencer di successo. Bella e simpatica, ha conquistato il pubblico italiano dopo l’enorme riscontro ottenuto già in Spagna e Cile.

Oriana Marzoli e Photoshop sfuggito di mano:

In queste ore, tra un commento e l’altro, il popolo della rete si è scatenato dopo la pubblicazione di un servizio fotografico che, indubbiamente, ha utilizzato Photoshop in maniera fin troppo evidente.

Ed infatti Oriana, bellissima ed in bikini, si mostra con due scatti dove si mette in evidenza il famoso “stacco di coscia”.

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di vedere anche al Grande Fratello Vip, Oriana è di piccola statura quindi, per forza di cose, non potrebbe mai avere delle gambe così lunghe, anche con un utilizzo molto fantasioso della prospettiva.

Nulla di male, ci mancherebbe!

Che Oriana sia oggettivamente bella è fuori discussione. Tuttavia, questi scatti photoshoppati in questa maniera, stanno facendo mormorare non poco il web: voi cosa ne pensate?

sarebbero delle belle foto se non le allungassero le gambe di otto metri pic.twitter.com/xXmbokfU9e — diletta (@xgirlnterrupted) June 7, 2023

ma a parte le gambe, è umanamente possibile che una persona abbia un fisico così perfetto,,, https://t.co/gqAI9Eome2 — ‎ً (@solounamortale) June 8, 2023