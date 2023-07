Oriana Marzoli e Alberto De Pisis verso la conduzione del GF Vip Party? Ieri sera i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si trovavano a cena proprio con Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli e Alberto De Pisis verso il GF Vip Party?

Secondo gli estimatori, questa cena potrebbe essere considerata un vero incontro di lavoro che potrebbe aprire le porte per la nuova conduzione del GF Vip Party.

Ed infatti, come ben sapete, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, conduttori dello scorso anno, cederanno il loro posto per dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

E se Alberto era già stato adocchiato da noi per questo ruolo (ed in tempi non sospetti), il nome di Oriana è proprio recente.

Vi piacerebbe questa possibilità?

Forse il gfvip party lo faranno Alberto e bebe molto probabile visto sta cena e una preanuncio di qualcosa di lavorativo di sicuro #oriele pic.twitter.com/yovZ8j2ebX — Angelica (@angelmel95) July 11, 2023

“L’amicizia nella vita non sono parole ma si dimostra” Io credo che i rapporti “si pesano” fuori la casa. Alberto è SEMPRE presente per bebè, ha dimostrato con i fatti di essere un vero amico. Sono felice ci sia lui con lei in questo momento.#orielepic.twitter.com/iNu9jmRJG9 — Sara (@Sarasunn_) July 10, 2023