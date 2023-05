GF VIP “on fire”, Oriana e Elenoire litigano in diretta alla festa di Signorini: quando un posto in prima fila vale tutto – VIDEO

Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi hanno litigato per un posto in prima fila. No, non stiamo parlando della poltrona del Teatro Ariston di Sanremo, bensì della festa di compleanno di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip.

Oriana e Elenoire litigano in diretta alla festa di Signorini

Ieri sera Alfonso Signorini ha festeggiato il suo compleanno insieme ad alcuni volti del Grande Fratello Vip. Oriana ed Elenoire hanno cominciato a battibeccare per guadagnarsi un posto in prima fila durante il taglio della torta.

Ah, i problemi della vita…

Eh vabbè. Tra una diretta e l’altra (prima Urtis e poi Diamante), gli ex vipponi hanno avuto modo di riprendere il battibecco tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Queste sono le dinamiche che questo GF Vip 7 è stato in grado di regalarci una volta terminato.

Bene ma non benissimo.

Ecco i VIDEO.

non oriana e elenoire che si sarebbero lanciate quella torta in faccia pic.twitter.com/BSqJ6NTUSJ — dayana (@strugglestyles_) May 11, 2023