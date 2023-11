Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è finita (sì, lo sappiamo che avete letto queste parole almeno 300 volte dalla fine del Grande Fratello Vip). Tuttavia pare che questa volta sia “per sempre” in quanto, secondo il veneto, la sua ex fidanzata non lo amerebbe.

“Tra me e Oriana è finita”, Daniele Dal Moro diffonde il comunicato e fa una rivelazione

Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa e non vuole stare con me ma vuole chiudere questa relazione. Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi, e di essere libero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato.

Anche Oriana è intervenuta:

E’ finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre!

E se Daniele è convinto che la sua ex non lo ami, proprio la Marzoli sottolinea che non è finita per mancanza di amore.

Trovate le differenze. Comunque mi dispiace che si comportino così, più per loro perché sono due belle persone. #oriele pic.twitter.com/yHfOlUWEeY — Giulia (@giuliaoriele) November 26, 2023