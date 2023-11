“Non riesco a stare senza”, Oriana e Daniele show: di nuovo insieme

Nuovo capitolo per gli Oriele. Dopo le vergognose live di Daniele Dal Moro dove offendeva Oriana Marzoli, urlava cose senza senso, bestemmiava e prendeva a parolacce i follower, siamo ad un nuovo punto di svolta.

Oriana Marzoli durante una diretta su TikTok ha svelato di essere tornata con Daniele Dal Moro, sorprendendo tutti gli estimatori.

Da due giorni, o forse uno non lo so ho un altro viso, sono più tranquilla, rilassata e anche se non volevo dirlo ancora si sa bene il motivo, Daniele io lo amo e in realtà io non riesco a stare senza di lui come lui non riesce a stare senza di me, quindi anche se siamo due sc*mi in realtà deve essere così. Grazie sempre per il vostro sostegno, il vostro supporto. Siamo tornati insieme!