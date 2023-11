Oriana Marzoli in ospedale? L’ultima live di Daniele: il messaggio straziante e la richiesta – VIDEO

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati e stanno soffrendo del distacco in maniera “tossica” e poco produttiva per la loro salute mentale.

Oriana in ospedale? L’ultima live di Daniele: scoop e richieste

Tra ripicche, frecciatine, attacchi ed insulti, i due stanno chiudendo questa relazione nel peggior modo possibile.

Daniele Dal Moro ha scritto una lettera d’addio ad Oriana Marzoli e la ex del GF Vip, di contro, ha risposto facendo una richiesta ai fan.

Oriana, con un filo di voce in preda ad una crisi di pianto, ha fatto una richiesta ai fan: non taggarla più da nessuna parte con video e foto della coppia.

Daniele, di contro, ha fatto una nuova diretta su Twitch dove parla di paparazzate fake e problemi finanziari.

Da qualche ora, in ultimo, gira un’altra voce inquietante: Oriana Marzoli sarebbe finita in ospedale.

I panni sporchi si lavano in famiglia ma a loro purtroppo non interessa… il video in apertura e chiusura del nostro articolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)

Oriana e Daniele, motivi della rottura: la Marzoli vuota il sacco in Spagna https://t.co/bVcZSCu8iI #oriele #GFvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 12, 2023