Oriana e Daniele, motivi della rottura: la Marzoli vuota il sacco in Spagna

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (di nuovo). Questa volta la rottura pare definitiva tanto che la venezuelana è tornata a Madrid ed ha lasciato Verona dove conviveva con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Daniele Dal Moro, con una diretta Twitch ha vomitato rancore, insulti, offese e bestemmie per almeno un’ora, parlando anche della rottura con Oriana:

Regina degli imbecilli che crede alle stron*ate dei fan. Oriana in testa ha un cecio e mi crea dei problemi, la capite questa cosa por** Di*. Non mi metterò a parlare male di lei anche se tutto quello che fa è solo per il guadagno perché è solo quello che le importa. Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incular*.

Ho sacrificato tutto, mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi. Lei è sempre scontenta perché Verona non le piace. Ma io cosa devo fare? Mi sono rotto i cogl**ni di stare male. Adesso comincio a pensare a me stesso.