Daniele Dal Moro “on fire” su Twitch tra bestemmie e parolacce offendendo tutti quelli che gli vanno contro. Durante la live nel suo canale, l’ex del GF Vip 7 ha parlato della sua storia d’amore con Oriana Marzoli dopo le indiscrezioni sul suo conto.

Secondo i principali canali di gossip, Oriana e Daniele si sarebbero lasciati perché il veneto avrebbe chattato con altre ragazze e la venezuelana avrebbe scoperto i messaggi.

Durante la live Dal Moro con un diavolo per capello (esagerato come sempre), ha fatto delle precisazioni assurde (tra una imprecazione e l’altra):

Vi vengo a prendere a casa perché mi avete rotto il cazz*. – scrive blogtivvu – Dovete pagare, voglio vedere le vostre facce di merd*. Mi dicono che sfrutto Oriana per fare le live ma dio can*, come cazz* si fa a pensare di me questo? Dio can*, non si vede che sono reale? Siete un branco di idioti.

Mi sono rotto i coglion* di voi, di Oriana e dei suoi amici. Mi becco merd* da quelle puttan* delle Orianistas. Siete dei coglion*, fate le segh* al gatto che di voi non me ne frega una minchi*.

Daniele ha deciso di ricorrere anche alla polizia postale per le offese ricevute sui social. Proprio per questo motivo ha letto alcuni tweet ma, purtroppo, ha beccato solamente le fan che lo sostengono.

Il veneto ha parlato anche di una ragazza (tale Sabrina) con la quale ha interagito bonariamente perché gli aveva modificato delle foto e le fan hanno mandato delle segnalazioni alla Marzoli con tanto di screenshot:

Oriana aveva già programmato di andare a Madrid a prendere delle cose. – riporta blogtivvu – Sono quattro giorni che mi tremano le palpebre, non mangio da ieri. Mi avete rotto i coglion*, tutti quanti. Dio can* mi avete rotto il cazz*, ve ne dovete andare a fare in cul*. Ma voi sapete quante cazz* di figh* mi scrivono tutti i giorni? Secondo voi avevo bisogno delle foto di Sabrina brutti pezzi di merd*?

Lei può andare alle feste con il suo ex e io non posso modificare una foto ad una mia amica? Tutti i miei cazz* di problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita.

Daniele ha proseguito offendendo Oriana:

Oriana in testa ha un cecio e mi creare dei problemi, la capite questa cosa porc* di*. Non mi metterò a parlare male di lei anche se tutto quello che fa è solo per il guadagno perché è solo quello che le importa. – si legge su blogtivvu – Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incular*. Ho sacrificato tutto… mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi.

Lei è sempre scontenta perché Verona non le piace. Ma io cosa devo fare? Mi sono rotto i coglion* di stare male. Adesso comincio a pensare a me stesso. Sapete perché abbiamo litigato l’ultima volta? – scrive blogtivvu – Oriana voleva andare al compleanno di Giaele senza di me perché non mi hanno invitato e mi voleva lasciare. Poi il destino ha voluto che si rivelassero delle amiche di merd*…

Io non mi posso dissanguare. Non mi alleno nemmeno più. Sono nella peggiore condizione fisica della mia vita. Mi piacerebbe che lei si accorgesse di tutto quello che faccio. Un’altra volta abbiamo litigato perché lei non dice nulla di male alle Orianistas. Loro mi riempiono di merd* e lei non dice una parola? Tu sei andata fuori dal Grande Hermano Vip ma non volevi.

Tutto quello che ho fatto in questi mesi non è stato apprezzato e mi sono rotto il cazz* perché ho la fila di persone che vogliono uscire con me e trattarmi bene. Non sentirete più una parola uscire dalla mia bocca e vi chiedo la cortesia di parlare di altro.