Daniele Dal Moro, nel corso della sua live su Twitch, ha svelato cosa sarebbe successo quando Oriana Marzoli si trovava nella Casa del Grande Hermano Vip: ecco i retroscena della sua sorpresa finita male.

Mi hanno fatto fare 1800 km gratis, non ho chiesto nemmeno soldi, l’ho fatto per salutare Bebe, che ne aveva bisogno. Mi fanno fare 1800 km, me lo dicono il giorno prima per il giorno dopo, un albergo di m**da. Dovevano informarsi meglio prima di chiamarmi lì dentro, se si fossero informati meglio, magari avrebbero evitato di farmi incazzare. Al Grande Fratello in Italia mi hanno prelevato come un latitante a metà settimana per paura che dessi fuoco a tutto.

Daniele Dal Moro ha proseguito:

Mi hanno tenuto un’ora e mezzo in macchina e poi mi chiudono dentro questa gabbia. Mettetevi nei miei panni, a me non interessa nulla, vado solo per lei, mi fai stare te ore in macchina, mi chiami e mi fai entrare nella casa, le domandi 12mila euro per farmi parlare tre minuti dalla sbarra.

Poi il dettaglio su Oriana Marzoli:

A un certo punto sento la mia ragazza che urla in maniera disperata e vi posso assicurare che è stato brutto. Mi aprono la porta della gabbia, mi aprono la porta dell’autista e mi fanno cenno di andare. Dopo 1800 km, per non vedere la mia ragazza che urla disperata dall’altra parte. Mi è partito l’embolo, mi sono tolto la giacca, sono rimasto in canotta e mi sono trasformato nel demonio. C’erano dieci della sicurezza che mi giravano intorno e nemmeno si azzardavano ad avvicinarsi. Ho dato un po’ di calci, ho spaccato un paio di porte, ma a me non interessa nulla, io ho principi e valori, non mi tratti così e non tratti così la mia ragazza davanti a me. Ogni volta che mi dicevano avrebbero chiamato la polizia, buttavo giù una porta.

Un ragazzo tranquillo…