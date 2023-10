Non si ferma lo scontro tra Oriana Marzoli e il Grande Hermano Vip che l’avrebbe cacciata fuori dal reality show permettendole di riabbracciare Daniele Dal Moro che l’aspettava serenamente (!) in Italia.

Oriana contro il Grande Hermano Vip: “Mi hanno dato una pillola!”

Il reality parla di abbandono mentre Oriana sostiene di essere stata cacciata e di aver preso pure una pillola che le avrebbero dato gli autori da sciogliere sotto la lingua (dalla descrizione si dovrebbe trattare di un comunissimo ansiolitico probabilmente per farla calmare).

Anche Daniele Dal Moro è intervenuto online.

Il conduttore dice che Oriana dal momento in cui esce dalla porta (nel video che a loro conviene mostrare) non sarebbe potuta rientrare in gioco ma è tutto falso.

Lei rientra in casa per le prove dopo aver parlato con la produzione.

Oriana non mente, loro sì. #yoestoyconoriana pic.twitter.com/WlfjO8iFrK — ♐︎ (@afiresign_) October 1, 2023

La ricostruzione di Telecinco

Telecinco, nel frattempo, ha “ricostruito” la faccenda:

Oriana è entrata in confessionale molto arrabbiata per le tensioni con Alex Caniggia: “Sarà l’ultima volta che lo dirò. Se mi darà di nuovo ridicola davanti alla conduttrice quattro volte e quattro volte in davanti ai suoi colleghi e non viene detto nulla, diventerò pesante. Voglio vedere che si intraprenda un’azione con questa persona perché in caso contrario, arriverò a quel livello”.

“Voglio aprire la porta e andare via, ve lo dico davvero. Non ce la faccio più, voglio parlare con il mio rappresentante. Ho voglia di andarmene, non sopporto di stare qui. Aprite, voglio partire per la produzione. Voglio partire, non ne posso più. Se voglio abbandonare? Sì, non ne posso più“, ha risposto Oriana.

Inoltre, Ion Aramendi nel corso del dibattito al Grande Hermano Vip, ha aggiunto:

La porta della produzione a cui si riferisce Oriana è rivolta verso la strada, è la porta di uscita, l’altra porta è rivolta verso la casa. Lei sapeva benissimo quello che stava facendo. Nessuno caccia Oriana, è lei che decide di andarsene. Un’altra cosa è che se ne pente una volta fuori. E non entreremo nei modi brutti con cui parla alla nostra squadra, modi orribili. Le immagini non ingannano e le decisioni sono decisioni.

Oriana non si è sentita a suo agio durante tutto il programma, come ha detto lei stessa:

Si è sentita molto a disagio durante la competizione perché non era abituata al fatto che le sue richieste non venissero soddisfatte immediatamente.

Nelle immagini precedenti al suo abbandono e dei giorni dentro la Casa, si vedeva come si lamentava di dover andare in confessionale per registrare: “Stai andando fuori di testa se pensi che io faccia così”, “Io non registro così”. Così come i commenti alla sua foto ufficiale: “Mi sto deprimendo perché sembro brutta, quanto faccio paura. È orribile”.