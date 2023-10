Dopo le critiche di Ivan Gonzalez nei confronti della sua ex fidanzata Oriana Marzoli, la venezuelana uscita dal Grande Hermano Vip ha smesso di seguirlo sui social ed è intervenuta per replicare alle sue parole.

Adesso mi mandano anche dei video in cui vanno nei programmi per parlare del mio falso abbandono dicendo che smantellano la mia “bugia”.

Consiglio a queste persone, prima di parlare male di me, di guardare il video vero, INTEGRALE, COMPLETO dal momento in cui entro in confessionale fino a quando esco per parlare con gli addetti alla produzione e poi rientrare a casa per provare il ballo di prova settimanale.

Perché ho parlato così? Di cosa mi stavo davvero lamentando? Raccontino cosa è stato chiesto a noi concorrenti prima di entrare nel reality, quali regole non sono state seguite…

Comunque caricare un video montato è molto semplice… ti invito a caricare quello vero e a non togliere il microfono quando esco per parlare con la produzione. RIPETO CHE “Voglio lasciare il Reality” NON È MAI USCITO DALLA MIA BOCCA.

PER FAVORE, Smettila Di Usarmi.