Ivan Gonzalez è ex fidanzato di Oriana Marzoli (sono stati insieme un anno e mezzo). Il ragazzotto tutto muscoli è famoso anche in Italia perché ha partecipato a Uomini e Donne, Temptation Island Vip ed anche la terza edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex fidanzato di Oriana Marzoli commenta la “cacciata” dal Grande Hermano Vip

Intervistato su Telecinco durante il programma ‘Fiesta’, l’ex fidanzato di Oriana ha reagito alle immagini della concorrente e ha spiegato a Emma García di non essere affatto sorpreso da quanto accaduto durante il Grande Hermano Vip:

Non mi sorprende che si sia arresa, è durata tantissimo, lì riconosco Oriana, ha molto carattere e molto temperamento, parla molto, ma bisogna sapersi comportare, soprattutto con le persone che lavorano.

Emma García ha incoraggiato Ivan a contattare la Marzoli per scoprire in prima persona i motivi per cui ha deciso di lasciare GH VIP 8, ma Gonzalez non è sembrato molto ottimista in merito a causa del loro pessimo rapporto: “Non credo… ma ci proverò!”.