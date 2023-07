Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (di nuovo). E fin qui non ci sarebbe niente di differente dalle recenti tarantelle alle quali la ex coppia del Grande Fratello Vip ci aveva abituato.

Oriana e Daniele cacciati da un locale? “Mani addosso”

Secondo un insider di Deianira Marzano, Oriana e Soleil si sarebbero messe le mani addosso per colpa di una lite scatenata dalla presenza dell’ex gieffina:

Non hai idea di cosa hanno combinato ieri. Sono state cacciate dal locale. Oriana e le amiche sono state invitate ad andarsene… Erano in Sardegna al Ritual ed hanno incominciato a litigare per colpa di Soleil e loro si sono messe le mani addosso, uno show! E lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra.

Soleil, a quanto pare, avrebbe solo salutato Daniele scambiando quattro chiacchiere.

In apertura e chiusura del nostro articolo il VIDEO di Oriana e Daniele mentre litigano a cena.

La seconda versione

Tuttavia, ad intervenire sull’assurda vicenda ci sarebbe anche la versione di The Pipol, secondo il quale sarebbero state coinvolte nella presunta lite anche altre ex Vippone:

Vipponi alla ribalta! Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti presenti nel locale, pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà.

Ma c’è di più: una segnalazione super croccante è giunta anche all’influencer Amedeo Venza, e pare ci sia coinvolta ancora un’altra persona. Insomma, neanche nelle peggiori telenovelas di Caracas:

Il post di Daniele che conferma la rottura

“Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrei partire domani”, ha scritto Daniele su Twitter.

L'ex gieffino ha poi continuato: