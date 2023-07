La nuova Bonas di Avanti un altro stava per diventare un caso fino a quando, sulla faccenda è intervenuta Sonia Bruganelli a gamba tesa: il ruolo tornerà nelle mani di Sophie Codegoni oppure andrà ad Antonella Fiordelisi?

Nuova Bonas di Avanti un altro: Sophie o Antonella? La Bruganelli interviene

A quanto pare la nuova Bonas di Avanti un altro non sarà un ex volto del Grande Fratello Vip. E quindi, come anticipato da Fabrizio Corona, Sophie Codegoni non ci sarà più nel cast del game show condotto da Paolo Bonolis.

Nonostante Deianira avesse palesato la possibilità di poter rivedere Antonella Fiordelisi ricoprire quel ruolo, dopo alcune ore la gossippara ha smentito la sua stessa (fake) news:



A fare chiarezza, per fortuna, ci ha pensato Sonia Bruganelli che ha aperto i casting per la nuova Bonas precisando che non ci sarà più Sophie Codegoni ma nemmeno la ex fidanzata di Donnamaria, apostrofando lo scoop di Deianira come una fake news:

La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra o più di una. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale5 potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!