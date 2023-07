Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti un altro? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, starebbe preparando alcuni progetti lavorativi molto importanti per il suo futuro.

Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti un altro? Come stanno le cose

L’ex gieffina, secondo Deianira, avrebbe dovuto far parte del cast di Avanti un altro perché Sonia Bruganelli la starebbe “corteggiando”. Dopo alcune ore, la stessa gossippara ha fatto un passo indietro smentendo la sua stessa indiscrezione.

“Fonte certa. Pare che Antonella Fiordelisi non parteciperà assolutamente ad Avanti Un Altro né come Bonas né come salottino. Non c’è nulla in ballo”, ha precisato la gossippara dopo aver condiviso la prima indiscrezione. Quali saranno i prossimi impegni lavorativi di Antonella? Dopo la smentita de La Pupa e il secchione, la ex concorrente del Grande Fratello Vip non sarà nemmeno nel cast del game show di Bonolis.

