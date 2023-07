Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti un altro? L’indiscrezione

Antonella Fiordelisi, fresca di rottura da Edoardo Donnamaria, potrebbe aver ricevuto una interessante proposta da Sonia Bruganelli che la vorrebbe nel cast di Avanti un altro.

L’indiscrezione giunge sui social direttamente da Deianira anche se non ha specificato il ruolo. Banalmente, visto il posto vacante di Bonas (Sophie Codegoni non ci sarà più), ci viene da pensare che potrebbe essere questo il nuovo impegno dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Voi cosa ne pensate?

Antonella, che strano, solo un anno fa eri la mia Anto e stavamo vivendo la nostra estate d’amore e mentre nei giorni scorsi ti ho vista piangere e disperarti platealmente per l’ennesimo litigio con il tuo Edoardo, ripenso a quanto mi hai fatto stare male, come ora fai stare male lui.

Gianluca si è schierato dalla parte di Edoardo Donnamaria in merito al rapporto particolare di Antonella Fiordelisi con i social network:

Anche Edoardo ha capito i tuoi limiti. Ha detto infatti che hai un rapporto tossico con il pubblico e per questo sì è allontanato da te. Ancora una volta la tua ambizione è causa delle sofferenze in amore, tue e di chi ti sta accanto. Io lo so bene, perché ci siamo amati, siamo stati insieme un anno e mezzo. Giorni che sembrano ora lontanissimi, perché per inseguire i tuoi sogni ricchi di successo, mi hai voltato definitivamente le spalle.