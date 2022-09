Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme e lo ufficializzano con una fotografia postata sui social. Dopo settimane di indiscrezioni e pettegolezzi, i due ballerini hanno confermato la loro storia d’amore.

Nunzio ha pubblicato sulle sue Instagram Stories una fotografia insieme a Cosmary, abbracciati e sorridenti. Lo scatto è accompagnato da un cuoricino nero che la prossima Velina di Striscia La Notizia ha prontamente ricondiviso dopo poco tempo.

Su Twitter non hanno più dubbi: i due avrebbero ufficializzato la loro storia d’amore in questo modo.

Dopo il gossip sul loro conto, Nunzio Stancampiano si è lasciato intervistare da Lorella Cuccarini ed era apparso reticente sull’attuale situazione amorosa:

Non mi va di parlare dell’amore, anche perché sono un po’ scettico. Per l’esperienza che sto vivendo ti dico che è tutto nuovo, una cosa più grande di noi. Il bene, l’amore, quando vuoi bene a una persona, in generale nella vita, penso non ci sia cosa più bella e vera, è ancora più bello quando è inaspettato, quando arriva così dal nulla non lo puoi controllare. Per il momento la situazione è questa.