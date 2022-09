Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono già lasciati? Dopo la fine di Amici 21, la ballerina ha proseguito la sua relazione con Alex Wyse ma, dopo qualche settimana, anche la loro storia si è interrotta.

Alex e Cosmary hanno comunicato la decisione di lasciarsi condividendo dei messaggi pubblici che hanno visibilmente addolorato gli estimatori. Di seguito, la ballerina ha proseguito con il lavoro giungendo a Battiti Live.

In quella occasione ha ritrovato l’ex collega di Amici Nunzio Stancampiano.

Tra Nunzio e Cosmary sarebbe nata una simpatia particolare che nessuno dei due ha smentito.

Anzi, a tal proposito, proprio Stancampiano è intervenuto durante un’intervista con Lorella Cuccarini:

Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa.