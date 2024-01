Diego Armando Maradona Junior, figlio del leggendario calciatore argentino Diego Armando Maradona, ha costruito la sua vita lontano dall’ombra del padre. La sua vita familiare, in particolare la sua relazione con la moglie Nunzia Pennino e i loro figli, è diventata un argomento di interesse per i media.

Nunzia Pennino, chi è la moglie di Diego Maradona Junior

Diego Armando Maradona Junior ha sposato Nunzia Pennino, una donna di origini napoletane. La coppia si è sposata il 10 giugno 2015, dopo appena otto mesi di fidanzamento.

Nunzia, spesso definita la ‘Kim Kardashian italiana’, è diventata la compagna di vita di Diego, sostenendolo nei momenti di gioia e di difficoltà.

I figli: Diego Matias e India Nicole

Diego e Nunzia hanno due figli: Diego Matias e India Nicole. Diego Matias, il primogenito, è l’orgoglio del nonno Diego Armando. Secondo i rumors, la coppia potrebbe presto accogliere un terzo figlio.

La carriera

Nonostante avesse sognato una carriera nel calcio sin da piccolo, Diego Jr. non è riuscito a replicare le gesta del padre. Nel 1997, è stato ingaggiato dal Napoli, ma non è mai riuscito a raggiungere la prima squadra a causa del fallimento del club. Successivamente ha militato nel Genoa e poi nel Cervia in Eccellenza.

Diego Jr. ha acquisito notorietà grazie al reality show “Campioni: il sogno”, che seguiva le vicende del Cervia. Dopo un breve periodo con la Juve Stabia, ha proseguito la sua carriera nel calcio dilettantistico, ottenendo la promozione in Serie D con il Quarto.

Parallelamente al suo impegno nel calcio dilettantistico, Diego Jr. ha avuto successo nel Beach Soccer, conquistando il titolo nel 2009 con il Napoli Beach Soccer. Ha anche vestito la maglia della nazionale italiana di Beach Soccer nelle qualificazioni mondiali nel 2008, ottenendo risultati lodevoli.

Dopo aver giocato con Lazio e Catania nel Beach Soccer, Diego Jr. ha annunciato il suo ritiro nel 2020, chiudendo così una carriera variegata. Tuttavia, ha continuato a giocare per squadre di calcio dilettantistico nell’area metropolitana di Napoli.