“Non posso avere figli in modo naturale”, lo sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Sono molto giù”

Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha aggiornato gli estimatori sulle sue attuali condizioni di salute per via dell’endometriosi e i precedenti interventi dopo la gravidanza extrauterina.

Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita, ma ho paura.

Queste le parole di Guenda Goria condivise sul suo account di Instagram.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è legata sentimentalmente da alcuni anni a Mirko Gancitano. La coppia non ha mai fatto mistero di sognare il matrimonio ed i figli ma, proprio in queste ore, Guenda ha svelato di essere molto giù di morale per le ultime notizie di cui è venuta a conoscenza.

Guenda parla della gravidanza extrauterina

Sono per il momento fuori pericolo. Dovrò stare a riposo e in luoghi dove posso chiamare il 118 facilmente, almeno per qualche settimana. Desidero tranquillizzarvi. Io mi sento stanca ma sto bene. Ho condiviso con voi la mia esperienza con l’endometriosi e ho scoperto che la mia testimonianza è stata d’aiuto a tante donne. Per questo continuerò a raccontarmi. Il social non serve solo a mostrare la borsetta firmata o il costume sexy. Quando mi hanno spiegato quale fosse stata la causa della mia emorragia sono rimasta senza parole. Non sapevo di essere incinta e non conoscevo cosa fosse la gravidanza extrauterina. Non avevo nessun sintomo e il ciclo era regolare. Ho scoperto che può essere molto pericolosa.