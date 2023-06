Helena Prestes pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la sua esperienza con l’Isola dei Famosi 2023? La modella ha risposto ad alcune domande sui social come potete vedere nel video in apertura e chiusura del nostro articolo.

Helena Prestes al Grande Fratello Vip dopo l’Isola dei Famosi?

La naufraga de L’Isola dei Famosi, di ritorno alla sua vita di tutti i giorni, ha voluto rispondere ad alcune domande degli estimatori sul reality show.

Nonostante l’off topic, Helena ha deciso di rispondere anche ad una domanda riguardante il GF Vip:

Se farò il Grande Fratello Vip? Dove c’è il cibo io vado… dove non c’è cibo io non vado, non vado più.

Vi piacerebbe vedere Helena nella Casa del GF Vip?

