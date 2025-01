Nikita racconta se ha avuto una relazione sentimentale con Helena e svela cosa ne pensa di Zeudi

Nikita Pelizon, fin dall’ingresso di Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, ha sostenuto l’amica in ogni modo. Dopo il famoso “bollitore gate”, la vincitrice del GF Vip, si è esposta prendendo le difese della modella.

Nikita svela se ha avuto una relazione d’amore con Helena e parla di Zeudi

Ospite a Casa Chi, la Pelizon, ha raccontato se ha mai avuto una implicazione sentimentale con Helena che potesse andare ben oltre la semplice amicizia.

Ecco la sua risposta riportata dai colleghi di Biccy:

Siamo sorelle scelte, non ci sono incesti in famiglia, poi sì, siamo molto affettuose tra di noi, per noi il bacio… Siamo vicine nei momenti di down e ci sosteniamo nei momenti di up. Noi ci siamo conosciute in un periodo in cui a lei mancava tanto l’anello familiare, aveva solo la sorella, io mi sentivo lontana dai miei genitori, quindi ci siamo, come dire, riconosciute.

Nikita ha parlato anche di Zeudi Di Palma:

Zeudi non è sua amica. E che sia chiara questa cosa. E poi che si parli di relazione per me è pura follia: se due persone si baciano sulla bocca, non è che ci sia una relazione fra loro. Helena è in un contesto dove ti manca l’affetto e dato che noi esseri umani siamo fatti di carne e affetto e amore, se due persone si danno quell’amore senza l’eros, qual è il problema? Forse non si è abituati a queste manifestazioni. So che è difficile per chi non è stato nella Casa capire.

E per quanto riguarda la bisessualità di Helena, ha aggiunto:

L’amore non ha confini così definiti: se ti piace un uomo di 60 anni e tu ne hai 20 o se ti piace una donna di 60 anni e tu sei un ragazzo di 25, ma che male c’è? D’altra parte, però, in questo caso, proprio non vedo la relazione, soprattutto da parte di Zeudi non vedo questo affetto sincero.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.