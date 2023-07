“Mi propongo”, Nikita fa un appello a Signorini per il Grande Fratello Vip 8

Nikita Pelizon, intervistata per Radio Cusano Campus, ha parlato di Edoardo e Antonella e poi si è candidata per un nuovo ruolo nel cast del Grande Fratello Vip 8.

Nikita fa un proposta a Signorini per il Grande Fratello Vip 8

La prossima stagione del GF Vip, come ben sapete, sarà un mix tra “sconosciuti” e volti famosi e, proprio per questo, Nikita ha commentato facendo una proposta a Signorini:

La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che accadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere. Che guardano la tv ma che non ci sono mai andate.

Mi propongo per il Gf Vip Party! Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui! Mi dispiace solo di non essere andata alla festa di Chi perché dovevo registrare il videoclip.