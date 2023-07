Ecco come sta Antonella dopo la rottura con Edoardo, parla Nikita Pelizon

Nikita Pelizon, ospite di Radio Cusano Campus, si è espressa sulla fine della storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ci hanno regalato questo colpo di scena.

Nikita ha parlato della sua nuova avventura con la musica, raccontato di voler incidere una seconda canzone dopo la pubblicazione del primo singolo:

La vincitrice del GF Vip passerà l’estate in giro per l’Italia cantando anche la sua canzone.

Nikita ha anche svelato il suo punto di vista su Antonella ed Edoardo:

L’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa supereranno qualsiasi cosa. Se invece le intenzioni saranno differenti, ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io non voglio mettere il dito nella piaga perché sinceramente è una cosa che riguarda loro.

La Pelizon ha confidato anche come sta la Fiordelisi:

Come sta Antonella? Le sto vicino, mando un messaggio o la chiamo. Questo posso fare da amica. Sta bene, up and down… ma esiste anche la privacy. Magari ci sono momenti delicati, che si stanno vivendo in maniera profonda.