Nikita Pelizon, in viaggio per lavoro, ha chiesto ai fan di tenerle compagnia mentre si trovava in macchina. La vincitrice del Grande Fratello Vip, tra una chiacchiera e l’altra, ha anche svelato per quale motivo ha scelto di tingere i capelli di blu.

Nikita Pelizon svela perché ha colorato i capelli di blu

Li ho fatti per il mio compleanno perché si abbinavano ai dettagli del mio vestito. Ed era un’idea che avevo da anni, ma che per lavoro non potevo rendere reale. Per il mio compleanno ho preso una scelta e quindi li ho fatti a prescindere. Il risultato mi è piaciuto perché rispecchia molto il mio essere artista.

Nikita ha precisato anche di tenere molto ai suoi capelli e di curarli con estrema attenzione:

Farmi mora? Piuttosto arcobaleno… Lulla sfumato di azzurro ma andrei a rovinare troppo i miei capelli e li amo follemente, li curo tantissimo.