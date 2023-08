Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è ormai un ometto. Nelle passate ore proprio l’ex Vippona ha postato una serie di scatti che la immortalano insieme al figlio, oggi 13enne. E proprio a lui ha voluto dedicare parole d’amore molto importanti.

Sui social, tuttavia, non è passato inosservato il grande cambiamento fisico del ragazzo: nel giro degli ultimi mesi, infatti, Nathan Falco sarebbe cresciuto ancora di più e la sua trasformazione è sotto gli occhi di tutti.

Per questo molti utenti su Twitter hanno sottolineato l’incredibile cambiamento, domandandosi cosa fosse successo da aprile ad oggi. E considerando l’età del ragazzo è facile intuire come sia nel pieno del suo sviluppo fisico.

Mamma Eli, intanto, continua ad essere super orgogliosa di lui al punto da scrivere nella didascalia agli scatti:

Di recente anche papà Flavio aveva parlato del figlio Nathan Falco e del suo futuro:

Ha finito quest’anno la terza media. Inizierà il liceo che farà in collegio dove ci sarà anche una parte di food and beverage che potrà fornirgli le competenze per continuare il mio lavoro. Sia chiaro, partirà da zero come tutti, facendo il cameriere. È fondamentale se vuole un giorno diventare manager, partire dal basso come ho fatto io nella mia vita. Indipendentemente dalla sua posizione sociale, dopo il liceo viene a lavorare da me. Comincerà a fare il cameriere, non farà il padrone. Poi, dopo 6-7 anni, se merita farà il padrone.