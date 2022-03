Nathaly Caldonazzo, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, tornando anche sulle frasi sconvenienti che avrebbe pronunciato quando era ancora in gioco.

Il ritorno è stato traumatico, perché esci e ti porti dentro tutto le emozioni altalenanti perché poi non è stato tutto così brutto. – riportano le colleghe di Isa&Chia – È stato difficile, è stato pesante, è stato un bel viaggio dentro me stessa. Ho conosciuto tanti altri punti di vista, tante altre modalità… perché io nella vita sono sempre stata samurai sulle cose, troppo rigida.

La Caldonazzo dopo la sua esperienza con il GF Vip ha avuto modo di scoprire anche cose molto diverse dal suo modo di pensare:

Ho scoperto che si può anche dirsi di tutto in puntata e il giorno dopo ballare e scherzare insieme. Cose che per me sembravano assurde. Ho cominciato a notare che ci sono anche queste modalità, che si può fare buon viso a cattivo gioco. Insomma sono andata anche contro me stessa molte volte. Le persone che erano lì da tre mesi erano pronte a sottolineare che loro avevano diritto alla vittoria. Tu sei entrata dopo… però ci sta. Comunque è un gioco, c’è strategia e ci sono tante cose. Ci sta tutto quanto.