Nathaly Caldonazzo è stata apprezzata dagli estimatori del Grande Fratello Vip soprattutto per la sua estrema schiettezza. Ecco perché, proprio dopo la finale, ha svelato su internet un retroscena con protagonista Barù.

Nathaly Caldonazzo svela un retroscena sulla finale del GF Vip: c’entra Barù

Nel corso della finalissima Barù è stato il protagonista di un balletto che ha visto scendere in campo le ex vippone (ma non tutte hanno voluto prendere parte al siparietto dedicato al finalista).

Su Instagram un utente ha fatto una domanda a Nathaly e lei ha svelato un retroscena. “Ieri relegata nell’angolino delle luci brutte. È destino, che vuoi farci”, si legge. Pronta la replica della Caldonazzo (con tanto di frecciatina agli autori del programma):

Mi hanno messo in castigo per non aver fatto il balletto per Barù, ma meglio così… Sì, mi sono dissociata!

Potete dire ciò che volete di Nathaly ma la schiettezza è il suo vero cavallo di battaglia!