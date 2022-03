Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per sei lunghi mesi si sono calate nei panni delle opinioniste del Grande Fratello Vip commentando le gesta di tutti i concorrenti presenti nella spiatissima Casa. Molto diverse tra loro, spesso e volentieri con idee discordanti, non si sono mai tirate indietro quando si trattava di far valere la propria idea rispetto ai Vipponi ed allo stesso padrone di casa.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: i loro commenti post GF Vip

Una volta chiuso il sipario sulla sesta edizione del GF Vip, Adriana e Sonia si sono rese protagoniste di una intervista tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Nel corso del loro intervento, entrambe hanno svelato qual è stato il momento più emozionante dell’intera edizione.

Per la Bruganelli il ritorno nella Casa di Giucas Casella mentre per la Volpe la dichiarazione d’amore di Imma Battaglia alla moglie Eva Grimaldi: “Era lo spaccato di una vita insieme densa di significato ed emozione, mi ha commossa”, ha dichiarato.

Tra i momenti che hanno fatto arrabbiare di più, invece, la moglie di Bonolis ha citato l’incomprensione in studio avuta con il conduttore, mentre la sua collega l’atteggiamento di Alex Belli, soprattutto quando “millantava una realtà da soap opera che ho sgamato subito”.

Per Sonia il GF Vip può essere riassunto con la parola “cambiamento” mentre per Adriana Volpe con “chimica artistica”. Ma le ritroveremo ancora nei panni di opinioniste? Se Sonia ha spiegato di avere bisogno di tempo per realizzare quello che ha vissuto per 6 lunghi mesi, Adriana si è mostrata più propensa alla possibilità di una nuova sfida offerta da Signorini.

Infine, il concorrente preferito per Sonia è stato Giucas Casella mentre per Adriana Volpe è stato Aldo Montano. Finalmente un nome che sembra aver messo d’accordo entrambe le opinioniste è stato Tommaso Eletti: per entrambe si è trattato del Vippone del quale potevamo fare a meno.

